Последнее обновление: 30.11.2022 14:26

Украина разорвала соглашение с Беларусью по космосу

Кабмин Украины в одностороннем порядке разорвал соглашение с правительством Беларуси о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Соответствующее решение принято на заседании во вторник, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие рамочного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - сообщил Мельничук в Telegram-канале.

Соглашение было заключено в Киеве 12 июня 2009 года.



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