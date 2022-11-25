Последнее обновление: 25.11.2022 08:51

Путин требует наращивания производства военной техники

Путин в ходе совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее характеристики, сообщает Кремль.

По его словам, необходимо наладить «четкую, качественную и хорошо скоординированную работу» по обеспечению военных экипировкой, снаряжением и военной техникой.

«По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого», — указал Путин.

Он также сказал, что важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. В то же время, по его словам, в России не требуется «экстраординарных мер» для обеспечения вооруженных сил.

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