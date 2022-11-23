Последнее обновление: 23.11.2022 14:52

Россия договорилась о транзите иностранных лекарств через Беларусь

Лекарства, включенные в российский реестр мед препаратов, выведут из-под ограничений на транзит через территорию Беларуси.

, соответствующие договоренности достигнуты, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге России.

"…было поддержано предложение российской стороны по включению российского реестра лекарств в качестве основания для исключения из-под ограничения транзита готовых лекарств через территорию Республики Беларусь", - сообщает Интерфакс со ссылкой на Минпромторг РФ.

В ведомстве ждут «нормативного акта со стороны белорусских коллег».

В понедельник "Ведомости" сообщили, что у фармпроизводителей возникли сложности с провозом через территорию Беларуси лекарств из Европейского союза и сырья для их производства.



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