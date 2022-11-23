Последнее обновление: 23.11.2022 10:02

Глава представительства «Alpen Pharma AG» задержана за вознаграждения медработникам

Прокуратура Гродно возбудила уголовное дело в отношении представителей швейцарской фармацевтической компании «Alpen Pharma AG».

«Согласно материалам дела 31-летняя подозреваемая на протяжении 2 лет систематически предоставляла от имени представительства «Alpen Pharma AG» незаконные денежные вознаграждения медицинским работникам учреждений здравоохранения региона за продвижение производимых гомеопатических и лекарственных препаратов», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Противоправная масштабная деятельность представителей названной коммерческой организации была сопряжена с передачей незаконных вознаграждений медицинским работникам по всей стране», - утверждает ведомство.

Подозреваемыми по уголовному делу признаны 12 представителей компании по областям и Минску. Глава представительства заключена под стражу, ведущий специалист по региональному развитию отпущен на свободу под залог.



<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование