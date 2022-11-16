Стокгольмский арбитраж разрешил финской фирме не платить в рублях Газпрому

Арбитражный суд Стокгольма решил, что Финляндия не была обязана принимать новый порядок оплаты российского газа в рублях, а также обязал финскую газовую компанию Gasum и российский Газпром продолжить двусторонние переговоры по существующему контракту.

Об этом в среду сообщили радионовости ERR, напомнив, что газ не поступает по трубопроводу между Финляндией и Россией с весны.

У Gasum имеется долгосрочный контракт на поставку природного газа с "Газпром экспорт", однако в апреле российская компания предъявила требование о том, чтобы платежи производились в рублях, а не в евро.

Gasum не приняла это требование. Кроме того, у компаний возникли существенные разногласия по некоторым другим требованиям, выдвинутым на основании соглашения. По этим причинам Gasum передала дело в арбитраж.

"Согласно решению суда, компания Gasum не обязана платить в рублях, как и принимать предложенный порядок оплаты. Поставки природного газа из России пока продолжаться не будут. Gasum не будет комментировать ситуацию в ходе переговоров", - подчеркивает финская компания.