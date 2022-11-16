Лидеры G7 проведут экстренную встречу в связи с инцидентом в Польше

Президент США Джо Байден и другие лидеры стран "Большой семерки" намерены провести в среду чрезвычайное заседание для обсуждения инцидента со взрывом ракеты на польской территории вблизи границы с Украиной, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Белого дома.

Согласно этому сообщению, "экстренный круглый стол" лидеров G7 должен состояться в ближайшее время.

В нем примут участие лидеры всех стран "Большой семерки" - Британии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, - которые сейчас находятся на острове Бали, где проходит саммит "Большой двадцатки".

Ранее об этом же сообщило японское информационное агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве страны.