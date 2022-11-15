Венгрия создаст отдельное министерство энергетики из-за подорожания ресурсов

Для повышения собственной энергетической безопасности и снижения расходов населения на энергоресурсы Венгрия решила создать отдельное министерство энергетики.

Как пишет Синьхуа, венгерское правительство решило создать независимое энергетическое министерство для борьбы с ростом цен на энергоресурсы, которое начнет работу 1 декабря. Возглавит его предприниматель Ксаба Лантос.

Ранее вопросами энергетики в Венгрии занималось Министерство технологий и промышленности, однако после отставки его руководителя было решено создать отдельный орган.

По словам руководителя офиса премьер-министра Венгрии Ксабы Лантоса, правительство проводит структурные изменения из-за того, что после российского вторжения в Украину энергетическая безопасность и рост цен стали основными внутриполитическими вопросами в Венгрии и Европе в целом.