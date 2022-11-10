Последнее обновление: 10.11.2022 18:00

В Беларуси введут базу данных по учету доступности объектов социальной инфраструктуры

Совмин постановлением № 760 от 10 ноября 2022 г. утвердил Положение о порядке формирования и ведения базы данных по учету доступности объектов социальной инфраструктуры

Согласно документу, принципами формирования и ведения базы данных по учету доступности объектов социальной инфраструктуры (АИС «Доступная среда») выступают: полнота и достоверность содержащихся в ней сведений; информационное взаимодействие с другими государственными информационными системами и государственными информационными ресурсами.

В базу данных будут включены перечень объектов социальной инфраструктуры и информация:

об объектах социальной инфраструктуры (адрес, форма собственности, перечень элементов доступной среды с приложением их фотоизображений (вход на объект, интерьер объекта, территория, на которой располагается объект), информация о доступности объекта (доступный либо частично доступный) и др.);

о поставщиках информации (полное наименование, ведомственная подчиненность (при ее наличии), основной вид экономической деятельности и др.).

Оператором АИС «Доступная среда» определен Центр информационных технологий Министерства труда и социальной защиты.

Этому ведомству поручено обеспечить введение АИС «Доступная среда» в постоянную эксплуатацию с 1 января 2025 г.

Постановление вступает в силу с 6 января 2023 г.

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