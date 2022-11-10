Последнее обновление: 10.11.2022 15:59

ЕС предоставит Молдове 200 млн евро для преодоления энергетического кризиса

Европейская комиссия подготовила новый пакет помощи для Молдовы, чтобы справиться с энергетическим кризисом зимой. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

"Молдова сталкивается с огромным энергетическим кризисом, связанным с нехваткой поставок газа и электроэнергии. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь пройти этот кризис", - сказала Санду, которую цитируют местные СМИ.

Дополнительный пакет помощи предусматривает 200 млн евро для нужд в обеспечении газом. Из них 100 млн евро будет предоставлено в виде грантов и еще 100 млн в виде займов. Средства будут доступны с января 2023 года.

Молдова также получает еще 50 млн евро для бюджетной поддержки. "Эти средства позволят помочь наиболее уязвимым слоям населения. Молдова - часть нашей европейской семьи, а семья должна быть вместе в сложные времена. Поэтому я здесь сегодня", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, Молдова впервые импортировала газ по реверсной схеме - с запада на восток через украинскую схему реверса.

Кроме того, молдавская государственная компания Energocom также закупила на бирже в Румынии на 3 ноября 8,04 ГВт-ч электроэнергии - это 65% от необходимого Молдове объема потребления.



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