Власти ФРГ запретили продажу Китаю двух производителей полупроводников

Правительство Германии запретило продажу китайским инвесторам германских компаний Elmos и ERS Electronic, производящих электронные компоненты и полупроводники.

Чиновники увязали это решение с безопасностью ФРГ и ее критической инфраструктуры.

«В области полупроводников для нас особенно важно защитить технологический и экономический суверенитет Германии и Европы», - заявил федеральный министр экономики Роберт Хабек.

«Германия была и остается открытым местом для инвестиций, но в то же время мы не наивны», - подчеркнул он.

Компания Elmos, выпускающая продукцию преимущественно для автомобильной промышленности, в конце 2021 года объявила о планах отказаться от производства на своем основном предприятии в Дортмунде. Предполагалось, что завод и материально-производственную базу приобретет за 85 млн евро фирма Silex Microsystems AB, зарегистрированная в Швеции, но полностью принадлежащая китайскому концерну Sai Microelectronics.