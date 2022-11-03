Последнее обновление: 03.11.2022 14:42

Власти РФ продлили до конца 2023 года запрет на вывоз из страны некоторых товаров

Правительство РФ продлило до конца 2023 года временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования. Подписано соответствующее постановление, говорится на сайте правительства.

«Ограничение распространяется на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла — всего более 1,6 тыс. наименований товаров. Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что продлено временное ограничение на вывоз из России в недружественные страны некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.



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