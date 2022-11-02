Прокуратура РБ возбудила дело на представителя фармкомпании за продвижение товара

Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело в отношении специалиста изучения и анализа фармацевтического рынка Республики Беларусь, работающего на представительство одной из иностранных коммерческих организаций.

«… подозреваемый С., действуя в группе с неустановленными лицами, предоставил нескольким медицинским работникам Гомельской области от имени фармацевтической компании, помимо предусмотренной заработной платы, в качестве незаконного вознаграждения деньги в особо крупном размере в сумме не менее 42 тыс. рублей», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Данные средства предназначались в качестве платы за действия медработников в пределах их служебных полномочий по продвижению медикаментов, реализуемых коммерческой организацией, которую представлял С.», - отмечается в сообщении

Представитель иностранной фармкомпании подозревается по ч.3 ст.433 УК РБ (незаконное вознаграждение).