ЕС объявил пакет энергетической поддержки Западных Балкан на 500 млн евро

Европейский Союз пообещал выделить 500 миллионов евро на улучшение энергетической инфраструктуры на Западных Балканах. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду во время визита в Северную Македонию.

По словам фон дер Ляйен, помощь стартует с 80 миллионов евро в виде немедленной бюджетной поддержки Северной Македонии, чтобы "помочь справиться с последствиями высоких цен на энергоносители", сообщает Euractiv.

"Но, конечно, будет больше. Например, всему региону выделено 500 миллионов евро в виде грантов для инвестиций в энергетические связи, энергоэффективность и, конечно же, возобновляемые источники энергии", - сказала фон дер Ляйен, подчеркнув важность независимости от российских энергоносителей.

Эта новость, вероятно, станет долгожданным облегчением для многих стран Западных Балкан, включая Северную Македонию, где внутреннее производство электроэнергии удовлетворяет лишь две трети годовых потребностей.

Большинство стран Западных Балкан, включая Северную Македонию, находятся на разных стадиях переговоров о вступлении в ЕС, причем некоторые страны уже более десяти лет являются официальными кандидатами на вступление.

Официальные лица ЕС неоднократно заявляли, что страны Западных Балкан являются частью европейской семьи, несмотря на длительный процесс вступления.

Эксперты предупреждают, что зашедший в тупик интеграционный процесс спровоцировал рост евроскептицизма, оставив место для роста российского влияния в регионе.

Визит в среду стал второй поездкой фон дер Ляйен в Скопье в этом году. В июле она выступила в македонском парламенте накануне официального начала переговоров между Северной Македонией и ЕС. В ближайшие дни глава Еврокомиссии посетит Албанию, Косово, Черногорию и Сербию.