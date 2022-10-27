ЕС заморозил российские активы на €7,5 млрд

Европейский союз в рамках санкций в отношении России заморозил российские активы на €17,5 млрд. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд в эфире радио ORF.

«Мы добились прогресса, в апреле мы начали с примерно €6,7 миллиарда, а на сегодня эта сумма уже составляет €17,5 миллиарда», - заявил он (цитата по ТАСС).

Речь идет об активах 1350 лиц и организаций под санкциями, уточнил Виганд. Больше всего активов было заблокировано в ФРГ, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.