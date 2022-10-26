На автодорогах Беларуси появятся интеллектуальные транспортные системы

Правительство Беларуси определило порядок создания и функционирования интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на автомобильных дорогах общего пользования и улицах населенных пунктов.
Согласно постановлению № 724 от 25 октября 2022 года, ИТС будет способствовать: обеспечению безопасности дорожного движения; повышению эффективности организации дорожного движения; повышению качества транспортной деятельности, планирования и управления транспортной инфраструктурой.
Положением также определены основные задачи ИТС. В их числе:
мониторинг дорожного движения;
организация дорожного движения, включая моделирование объектов организации дорожного движения, управление дорожным движением и его регулирование;
информирование участников дорожного движения и других заинтересованных лиц;
организация электронной оплаты услуг в транспортной деятельности;
управление работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, погодных условий и состояния окружающей среды;
управление содержанием автомобильных дорог и улиц населенных пунктов.
Координировать создание и развитие ИТС уполномочены:
Министерство транспорта и коммуникаций – в отношении ИТС на республиканских автомобильных дорогах, а также применяемых в транспортной деятельности;
местные исполнительные и распорядительные органы – в отношении ИТС на местных автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов, а также применяемых в транспортной деятельности;
Министерство внутренних дел – в отношении ИТС на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов в части обеспечения безопасности и эффективности организации дорожного движения.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.