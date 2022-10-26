В РФ решили поддержать белорусские НПЗ закупками дорогого дизтоплива

РФ нашла способ поддержать белорусские НПЗ в условиях западных санкций и потери украинского рынка.

Как пишет газета «КоммерсантЪ», российский бюджет будет субсидировать поставки белорусского топлива в РФ, которые прежде были убыточными, за счет демпферных выплат.

Государственный «Промсырьеимпорт», по словам источников “Ъ”, уже начал реализовывать купленное по высоким ценам белорусское дизтопливо на бирже СПбМТСБ, убытки ему компенсируют из бюджета.

Демпферный механизм придуман для того, чтобы стабилизировать стоимость топлива на внутреннем рынке при скачках цен на нефть. В рамках него российские НПЗ получают компенсации, которые рассчитываются как 65% от разницы между экспортной ценой и индикативной (фиксированной) внутренней ценой топлива.

По словам одного из собеседников «Ъ», пока объемы поставок с белорусских НПЗ в Россию невелики — около 8,5 тысяч тонн межсезонного дизтоплива с 10 по 24 октября.

По оценке «Петромаркета», это около 5% от объема реализации на бирже межсезонного дизтоплива и порядка 3% от общего объема поставок дизтоплива за эти дни.

Белорусская переработка значительно пострадала из-за западных санкций: в апреле власти страны сообщали о снижении вдвое загрузки местных НПЗ. Впрочем, ситуация улучшается.

«Мы уже увеличили нагрузку по переработке нефти. В сентябре мы переработали около 380 тыс. тонн нефти. В октябре "Нафтан" планирует переработать около 570 тыс. тонн сырья», - цитировал «Вестник Нафтана» гендиректора предприятия Андрея Сойко.

По его словам, по итогам трех кварталов 2022 года завод «вышел на безубыточную работу нарастающим итогом».

Россия в октябре начала импорт межсезонного дизтоплива из Беларуси на фоне возможного дефицита морозостойких сортов, в результате которого стоимость зимнего дизтоплива в начале этого месяца преодолела отметку в 73 тыс. рублей за тонну.