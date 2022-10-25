Беларусь надеется получить от РФ $680 млн обратного акциза на нефть в 2023 году

Беларусь рассчитывает на поступление из РФ в 2023 году обратного акциза на нефть в сумме 1,7 млрд белорусских рублей, сообщил министр финансов РБ Юрий Селиверстов.

"Договор между Беларусью и Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам – налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам – решил для Беларуси вопрос российского налогового маневра в нефтяной сфере. Мы в рамках гармонизации налогового законодательства будем получать, как и в России, обратный акциз на нефть", - заявил Селиверстов после заседания правительства (цитата БелТА).

"Это нам даст дополнительные недолговые источники для бюджета уже с 1 января, обратный акциз будет приходить где-то на сумму 1,7 млрд рублей", - уточнил он.

Беларусь и Россия в начале октября подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, который по утверждению белорусских чиновников решает проблему российского налогового маневра в нефтяной сфере.