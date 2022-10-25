Власти РФ могут разрешить неоригинальные запчасти для ремонта самолетов

Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, который разрешает техобслуживание и ремонт самолетов с использованием неоригинальных компонентов, изготовленных "по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе".

Такой шаг в ведомстве объяснили тем, что запуск собственного производства части иностранных запчастей в РФ и их сертификация "займет значительное время, которое превышает время эксплуатации многих комплектующих изделий", а данный временной разрыв повлияет на безопасность и объемы воздушных перевозок в РФ.

"В то же время авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA) и одобренных к установке на воздушные суда на основании соответствующей документации. Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности", - сказано в пояснении, передает Интерфакс.

Данная мера позволит российским компаниям "значительно расширить номенклатуру используемых компонентов наряду с оригинальными компонентами для обеспечения поддержания летной годности парка воздушных судов в РФ".

Проект также предусматривает продление до конца 2023 года сроков действия сертификатов летной годности иностранной авиатехники, выданных Росавиацией, в случае их окончания в период с 1 марта по 31 декабря 2022 г.