В Латвии возбуждено уголовное дело из-за импорта шпал из Беларуси

Должностные лица двух латвийских предприятий подозреваются в нарушении санкций ЕС из-за импорта из Беларуси деревянных шпал со стальными гвоздями.

В августе Управление Налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) на основании информации Таможенного управления VID начало уголовный процесс против двух должностных лиц латвийских предприятий.

Как констатировало Таможенное управление, в Латвию со стороны Беларуси въехало транспортное средство с грузом белорусского происхождения — из декларации на импорт следовало, что это складные деревянные конструкции. Они предназначались для продажи в свободном обороте. В ходе проверки появилось подозрение, что у товара неправильный код. При осмотре груза выяснилось, что это железнодорожные шпалы из дерева и стальные гвозди, которые запрещено ввозить в ЕС из-за санкций.

Досудебное расследование показало, что два латвийских предприятия заключали сделки с белорусской компании, импортируя товары белорусского происхождения, что нарушало запрет на ввоз белорусских изделий из дерева и стали, сообщают латвийские медиа.

Груз был конфискован, был начат уголовный процесс. В октябре 2022 года дело было передано Южнолатгальской прокуратуре для начала уголовного преследования. Нарушители могут получить до четырех лет лишения свободы, а к юридическим лицам может быть применена одна из следующих мер — ликвидация, ограничение прав, конфискация имущества или штраф в размере от 20 до 75 тысяч минимальных зарплат.