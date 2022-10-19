Почти половина банков Киргизии приостановила обслуживание карт "Мир"

Полностью или частично приостановили обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в Киргизии по состоянию на четверг 10 из 23 коммерческих банков.

Айыл банк и Кыргызско-Швейцарский банк не обслуживают карты "Мир" по техническим причинам. В Халык банке (дочерний банк Народного банка Казахстана) не работают с этими картами в связи с геополитической ситуацией.

Кроме того, приостановил обслуживание карт "Мир" Демирбанк, о причинах и сроках возобновления работы с картами российской платежной системы в банке не сообщили. В Евразийском Сберегательном банке также сказали, что карты "Мир" не обслуживают.

С четверга обслуживание карт "Мир" ряда российских банков приостановил в банкоматах и POS терминалах коммерческий банк "Кыргызстан" в связи с геополитической ситуацией, передает Интерфакс.

Как сообщалось, с 17 октября карты "Мир" перестали обслуживать киргизские банки "Компаньон", Бакай банк и Доскредобанк. 19 октября о приостановке обслуживания сообщили в Банке Азии.

Вместе с тем, часть финансово-кредитных учреждений Киргизии продолжает работать с картами российской платежной системы. Так, Толубай банк принимает карты, но обналичить средства можно только через банкоматы. По-прежнему можно обналичить деньги с карт "Мир" в Кыргызкоммерцбанке, Капитал банке, Кыргызском инвестиционно-кредитном банке (через банкоматы).

"Да, мы принимаем карты "Мир". Обналичить средства с них можно в наших банкоматах. Что касается оплаты через POS-терминалы, то этот момент лучше уточнять в самих торговых точках", - сообщили в банке Бай-Тушум.

"Оптима банк с картами "Мир" работает. Через отделения или банкоматы банка можно обналичить средства с карты", - сказали в финансово-кредитном учреждении.

Керемет банк обслуживает в своих банкоматах карты "Мир", Visa, UnionPay, "Элкарт", "Золотая корона".

РСК банк на сегодняшний день обслуживает карты "Мир", но, как заявили в банке, ситуация может измениться в любой момент.

Ранее сообщалось, что в ЭкоИсламикБанке вообще не обслуживали карты "Мир". Аманбанк вообще не работает с картами, поскольку не располагает банкоматами.

В Finca банке ранее сообщали, что он работает с совместной картой национальных платежных систем Киргизии и России "Finca Элкарт". "Снимать деньги с карты возможно в любом банкомате банка, в котором принимается карта "Элкарт", - отмечал представитель Finca банка.

Банковская система Киргизии работает с картами "Мир" с 2019 года. Всего в стране 23 коммерческих банка.