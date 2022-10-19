Беларусь за 9 месяцев более чем в 2 раза увеличила вывоз экспортных грузов по ж/д в порты РФ

В январе-сентябре 2022 года белорусские экспортеры увеличили вывоз грузов железнодорожным транспортом в порты Российской Федерации в 2,2 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, в том числе более 34% переориентировано с традиционных направлений. Об этом сообщил вице-премьер Анатолий Сивак.

"В настоящее время для обработки белорусского экспортного груза задействовано 14 портов Российской Федерации. Проработаны схемы доставки экспортных белорусских грузов с задействованием портов Северо-Западного региона России, портов Черного и Азовского морей, по сухопутным маршрутам в направлении Китая", - сказал Сивак, выступая в парламенте (цитата по БелТА).

Кроме того, республика кратно нарастила перевозку грузов контейнерными поездами в Китай.

"В целях обеспечения экспорта грузов белорусских экспортеров выстроены новые логистические цепочки по доставке белорусской продукции железнодорожным транспортом в Китай. Экспортные перевозки контейнеров с продукцией белорусских предприятий в Китай за январь-сентябрь составили порядка 83,5 тыс. контейнеров в ДФЭ (20-футовый эквивалент). Рост - в 4,6 раза к аналогичному периоду 2021 года", - сказал Сивак.

Всего за январь-сентябрь из Белоруссии в Китай отправлено 690 контейнерных поездов, добавил он.