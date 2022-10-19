Беларусь поставит в Кыргызстан современный комплекс противовоздушной обороны

В Кыргызстан из Беларуси в скором времени поставят современный комплекс противовоздушной обороны. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил министр обороны Бактыбек Бекболотов.

«Мы с прошлого года ведем переговоры с «Белтехэкспорт». В этом году я был в Минске и посмотрел зенитный ракетный комплекс C‑125‑2БМ «Печора‑2БМ». Это модернизация прошлого комплекса, включающая современные технологии. Комплекс прибудет в Кыргызстан в ближайшее время. Он будет дислоцироваться в Баткенской области. Где именно, я вам говорить не стану», - сказал Бекболотов, которого цитирует агентство «24.kg».

Глава оборонного ведомства не стал озвучивать и детали планируемой поставки вооружения.