Кыргызские банки отказываются от обслуживания карт "Мир"

Кыргызские Бакай банк и Доскредобанк приостановили обслуживание карт российской платежной системы "Мир", сообщили сайты банков.

"Временно приостанавливается обслуживание карт "Мир" в устройствах банка. Обслуживание карт Visa и "Элкарт" продолжает работать в штатном режиме. О возобновлении обслуживания карт НСПК "Мир" в устройствах банка будет оповещено дополнительно", - проинформировал Бакай банк.

Решение вступило в силу с 17 октября. Доскредобанк с этого же дня приостановил прием и обслуживание карт "Мир" в эквайринговой сети банка, передает Интерфакс. 17 октября стало известно о таком же решении кыргызского банка "Компаньон". Остальные банки Кыргызстана пока не делали заявлений о работе с картами "Мир" в текущих условиях.

15 сентября OFAC Минфина США предупредило, что неамериканские банки, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют стать участниками действий по обходу санкций США, расширяя территорию использования системы "Мир" за пределами России.