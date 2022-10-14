Пентагон обсуждает возможное финансирование Starlink в Украине

Министерство обороны США получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска о финансировании сети спутниковой связи Starlink, используемой в Украине.

Как сообщает AP со ссылкой на источник, вопрос обсуждался на встречах в Пентагоне и на уровне руководства, но пока окончательного решения принято не было.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх добавила AP, что ведомство "находится на связи со SpaceX" по ситуации с системой Starlink в Украине, отказавшись оглашать другие подробности.

Накануне CNN сообщил, что компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий.

Маск позже подтвердил эту информацию, а также намекнул, что обижен на украинского посла Андрея Мельника, который после публикации американцем "мирного плана" на английском языке его послал.

Отметим, в материале CNN говорится, что соответствующее письмо компании в Пентагон было отправлено "в прошлом месяце" - соответственно, в сентябре, тогда как волна возмущения из-за предложения Маска пойти на уступки РФ по Украине, когда и появился недипломатичный комментарий Мельника, поднялась в начале октября.