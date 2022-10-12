В Беларуси введено госрегулирование цен на мясо кур в виде частей тушки

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ ввело регулирование цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки, следует из постановления ведомства №61 от 7 октября 2022 года.

«Установить предельные максимальные оптовую надбавку, торговую надбавку (с учетом оптовой надбавки) на филе куриное в размере 15 процентов», - говорится в документе.

«…отпускные цены на части тушки кур, цыплят-бройлеров формируются субъектами хозяйствования с учетом конъюнктуры рынка и ограничений, установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2022 г. № 214«О регулировании цен», норм выхода, коэффициентов пищевой ценности частей тушки кур, цыплят-бройлеров, утверждаемых руководителем субъекта хозяйствования, и исходя из:

производителями – отпускной цены тушки кур, цыплят-бройлеров соответствующей категории (сорта), реализуемой данным производителем, на день формирования цены на части тушки кур, цыплят-бройлеров;

иными субъектами хозяйствования – цены приобретения тушки кур, цыплят бройлеров», - прописано в документе.

При этом, «стоимость двух полутушек, передней и задней четвертин тушки с учетом их норм выходов и коэффициентов пищевой ценности не должна превышать стоимости тушки кур, цыплят-бройлеров».

Стоимость других частей тушки кур, цыплят-бройлеров «не должна превышать стоимости тушки кур, цыплят-бройлеров, … увеличенной на 10 процентов». При этом, отпускные цены увеличиваются на стоимость потребительской упаковки по цене ее приобретения.

Постановление МАРТ вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение 90 дней.