Последнее обновление: 05.10.2022 14:17

Власти Беларуси разорвали два соглашения с ЕС

Правительство Беларуси разорвало два соглашения с Европейским союзом, следует из принятых Совмином соглашений.

«Прекратить Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Европейской комиссией о финансировании проекта международной технической помощи «EU4MOBILITY – МОСТ Этап II Программы мобильности для целенаправленных межличностных контактов» от 18 июля 2018 года», - говорится в постановлении №661 от 4 октября 2022 года.

«Прекратить Соглашение о финансировании, подписанное 29 декабря 2020 года», - сказано в постановлении №663 от 4 октября 2022 года. Примечательно, что это соглашение о финансировании было подписано спустя 5 месяцев после начала поствыборных протестов.

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