Лукашенко запретил кадровые перемещения специалистов в регионах без разрешения местной власти

Лукашенко в понедельник потребовал навести порядок в кадровой работе и на уровне облисполкомов принять правила перемещения рабочей силы.

"Никакого, конечно, крепостного права. Но любых перемещений руководителей, специалистов без вашего ведома быть не должно. Только с разрешения предрайисполкома", - обозначил условия Лукашенко.

«То есть по вертикали надо навести порядок. Я еще раз повторяю: крепостного права быть не должно ни в коем случае. Но все это должно быть управляемо», - подчеркнул он.

«Что это за "порядок" такой: мы готовим здесь аграриев, выпускаем сотнями, а у нас кадров не хватает в сельском хозяйстве?! Посмотрите, где они работают: где-то папа, где-то мама куда-то пристроили свое чадо, высшее образование получили, они в городе сидят, в ус не дуют, получают зарплату не меньше, чем специалист в колхозе, и еще посмеиваются. На тебя государство затратило огромные деньги, дало тебе образование - будь добр работать по специальности. Это касается всех - и учителя, и врача, и культурного работника", - озвучил новые правила Лукашенко.

"Игорь Петрович (Сергеенко, глава администрации), это Ваша зона ответственности. С Головченко (премьером) до 1 января вместе с ними (руководителями местной вертикали) определитесь. Вот, что они скажут по кадрам, так должно и быть. Установить надо решением облисполкома эту систему. В этом плане надо действовать, и к 1 января (2023 года) навести идеальный порядок по всем направлениям", - приказал он.