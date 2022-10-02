Последнее обновление: 02.10.2022 11:09

Беларусь и Россия подписали договор о принципах налогообложения по косвенным налогам

Беларусь и Россия подписали договор об общих принципах налогообложения по налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам.

Согласно документу до 1 января 2023 года стороны должны привести свое налоговое законодательство, касающееся НДС и акцизов, в соответствие с положениями договора. В частности, ставки акцизов на минимальный перечень товаров и услуг, определенный договором, должны быть не ниже размера минимальных ставок, указанных в приложении к документу.

Договором устанавливаются единые для двух стран перечни операций (оборотов), освобождаемых от уплаты НДС или облагаемых НДС по пониженной налоговой ставке.

Также предполагается создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов. В систему будет заноситься информация об операциях налогоплательщиков НДС двух стран, состоящих на учете в налоговых органах на 1 января 2023 года для сквозного анализа данных по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, планируется создание наднационального налогового комитета, который будет отслеживать соблюдение сторонами установленных договоренностей.

«Это большой шаг вперед на пути к интеграции в Союзном государстве», – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование