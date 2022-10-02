Беларусь и Россия подписали договор о принципах налогообложения по косвенным налогам

Беларусь и Россия подписали договор об общих принципах налогообложения по налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам.

Согласно документу до 1 января 2023 года стороны должны привести свое налоговое законодательство, касающееся НДС и акцизов, в соответствие с положениями договора. В частности, ставки акцизов на минимальный перечень товаров и услуг, определенный договором, должны быть не ниже размера минимальных ставок, указанных в приложении к документу.

Договором устанавливаются единые для двух стран перечни операций (оборотов), освобождаемых от уплаты НДС или облагаемых НДС по пониженной налоговой ставке.

Также предполагается создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов. В систему будет заноситься информация об операциях налогоплательщиков НДС двух стран, состоящих на учете в налоговых органах на 1 января 2023 года для сквозного анализа данных по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, планируется создание наднационального налогового комитета, который будет отслеживать соблюдение сторонами установленных договоренностей.

«Это большой шаг вперед на пути к интеграции в Союзном государстве», – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщает пресс-служба правительства РФ.