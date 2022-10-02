S&P снизило рейтинг Турции до "В" с "В+"

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции до "В" с "В+", прогноз по рейтингу определен как "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Слабая денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика, а также низкий уровень чистых валютных резервов подчеркивают уязвимость турецкой лиры к возобновлению волатильности, что имеет последствия для финансовой стабильности и государственных финансов, полагают аналитики S&P GR. В преддверии выборов 2023 года также возрастают более широкие фискальные риски, о чем свидетельствует, в частности, увеличение общего дефицита госбюджета.

Агентство снизило рейтинг Турции по национальной шкале до "trA/trA-1" с "trAA-/trA-1+". Краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах были подтверждены на уровне "В", передает Интерфакс.

Темпы роста реального ВВП Турции, по прогнозам, замедлятся до 2,8% в 2023 году после повышения на 5,2% в этом году. В 2024-2025 гг. аналитики ждут роста на 3,4%.

Инфляция ожидается в среднем на уровне 74% по итогам текущего года против ранее предполагавшихся 55%. Это самый высокий уровень среди всех стран, которые имеют рейтинг S&P GR. Далее прогнозируется замедление до 40,1% в следующем году, до 18% в 2024 году и до 12% в 2025 году.

Госдолг на конец текущего года прогнозируется примерно в 38% ВВП.

По оценке экспертов агентства, курс национальной валюты будет составлять 20,5 лиры/$1 на конец 2022 года и около 23 лир в последующие три года.