В Турции спустили на воду украинский корвет

В Стамбуле в воскресенье торжественно спустили на воду первый из заказанных Украиной корветов - "Гетман Иван Мазепа".

Корвет серии "Ада" был заложен в прошлом году. Согласно открытым данным, это корабль длиной 99,5 м и водоизмещением 2400 тонн, вооруженный торпедными аппаратами, противокорабельными ракетами, зенитным ракетным комплексом, а также пушкой и пулеметами.

Как сообщает Укринформ, до войны предполагалось, что спущенный на воду корвет перейдет из Турции в Украину, где его бы достроили и в 2024 году поставили в строй, но теперь переправка корабля заказчику отложена.

В церемонии спуска на воду приняла участие супруга президента Украины Елена Зеленская.