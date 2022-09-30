Последнее обновление: 30.09.2022 17:29

Швеция возобновила экспорт оружия в Турцию на фоне вступления в НАТО

Управление Государственного контроля за экспортом вооружения Швеции (ISP) объявило об отмене эмбарго на поставку оружия в Турцию, сообщило Sveriges Radio.

ISP начало выдавать разрешения на экспорт в третьем квартале, но не сообщило, какие компании или продукты получили разрешение. Таким образом Стокгольм отменил действовавший с 2019 года запрет.

Это решение является прямым следствием подачи заявки Швецией на вступление в НАТО, одним из членов которого является Турция, требовавшая снятия эмбарго.

Швеция и Финляндия запретили экспорт оружия в Турцию после ее вторжения в Сирию и действия против курдских отрядов обороны YPG сирийских курдов.

В мае этого года Турция заявила, что получила положительные сигналы относительно возможной отмены эмбарго.

Североатлантический совет 29 июня официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции. Венгрия и Турция остаются единственными государствами НАТО, до сих пор не одобрившими заявки Швеции и Финляндии на вступление в Альянс.

Делегация министерства юстиции Швеции в течение 5 и 6 октября посетит Турцию для обсуждения вопроса экстрадиции тех, кого Анкара считает преступниками – это одно из условий разблокирования вступления Стокгольма в Североатлантический Альянс.



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