Нацбанк РБ вынес на обсуждение проект документа по регулированию платежных услуг

Нацбанк Беларуси вынес на общественное обсуждение проект постановления о порядке оказания платежных услуг на территории страны.

Проект постановления определяет:

– общие требования к ППУ и особенности оказания платежных услуг в зависимости от их вида;

– правила раскрытия ППУ информации об условиях оказания платежных услуг;

– требования к платежным услугам, в том числе особенности предоставления информации по платежной операции, требования к обеспечению услуги по выдаче наличных денежных средств организацией торговли (сервиса) через используемое ею кассовое оборудование;

– требования по гарантированию завершенности расчетов в платежной системе (по принятым платежам, результатам клиринга);

– финансовые нормативы и их размеры для ППУ, не являющихся финансовыми организациями, государственными органами;

– общие требования к тарифной политике ППУ;

– квалификационные требования и требования к деловой репутации, предъявляемые к руководителю и другим должностным лицам ППУ, а также требования к деловой репутации, предъявляемые к бенефициарным владельцам ППУ.

Замечания и предложения могут быть высказаны в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 сентября по 10 октября 2022 г.