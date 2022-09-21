Беларусь ввела запрет на вывоз медицинских и бытовых товаров, электроники, автотехники

Белорусские власти ввели временный запрет на вывоз из страны, включая страны ЕАЭС, широкой линейки промышленных товаров, следует из постановления Совмина №630 от 20 сентября 2022 года.

Документом утвержден длинный перечь товаров, в том числе используемые в медицине расходные материалы и инструменты и прочие медицинские товары, бытовую технику (холодильники, посудомоечные машины, стиральные и швейные машины), котлы и компрессоры, оборудование для сельского хозяйства, станки, компьютерные компоненты и дисплеи, теле и аудиоаппаратуру, электронику (чипы, микросхемы, конденсаторы, резисторы, печатные платы), локомотивы и вагоны, трактора, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, коляски, беспилотники, суда и буксиры, яхты, линзы и бинокли, микроскопы и лазеры, различные приборы и многое другое.

Запрет на вывоз не распространяется на товары «белорусского или российского происхождения», «сопровождаемые сертификатом продукции собственного (белорусского – ред.) производства», «полученные (образовавшиеся) в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в соответствии с таможенной процедурой переработки на таможенной территории»; «изготовленные (полученные) с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны», а также вывозимые за пределы РБ по разовым лицензиям МАРТ и т.д.

Постановление Совмина вступает в силу с 23 сентября 2022 г. и действует в течение шести месяцев.