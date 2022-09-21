Последнее обновление: 21.09.2022 10:10

Банки Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты "Мир"

Банки Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты платежной системы "Мир", сообщила газета "Известия".

В call-центре вьетнамского банка BIDV изданию рассказали, что кредитная организация обслуживает карты Visa, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay. Платежной системы "Мир" в этом списке больше нет.

Перестали принимать карты "Мир" и в Народном банке Казахстана (Халык Банк). В его call-центре уточнили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Ранее турецкие Isbank и DenizBank заявили о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).



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