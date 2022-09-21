Последнее обновление: 21.09.2022 10:10

ЦБ Армении: Банки самостоятельно могут принимать решение об обслуживании карт "Мир"

В Центральном банке Армении заявляют, что коммерческие банки Армении самостоятельно примут решения в связи с санкциями относительно обслуживания российской платежной системы "Мир".

"Коммерческие банки самостоятельно управляют свои риски, в том числе, связанные с санкциями. Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения в своих условиях обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке", - заявили в ЦБ республики Общественному телевидению в ответ на запрос о возможности прекращения обслуживания карт "Мир", передает Интерфакс.

Между тем, СМИ Армении сообщают, что обслуживание карт "Мир" в республике прекращено, в частности, держатели карт не могут обналичить суммы в банкоматах.



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