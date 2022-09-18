Последнее обновление: 18.09.2022 13:44

Крупный турецкий банк прекратил прием карт «Мир»

Турецкий Isbank объявил о приостановке использования платежной системы «Мир», следует из заявления банка.

Как сообщает Reuters, решение объясняется тем, что банк стремится вести свою деятельность в соответствии с национальными и международными законами, правилами и принципами.

Isbank начал обслуживать карты «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах в апреле 2019 года.

Накануне США предупредили о возможных санкциях в отношении финансовых организаций, которые заключают новые или расширяют действующие соглашения с оператором карт «Мир» и тем самым «поддерживают усилия России по обходу санкций США».



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