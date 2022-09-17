Польша запустила новый судоходный канал в обход России

В Польше 17 сентября открыли новый судоходный канал через Вислинскую косу, что, по словам польского правительства, разрывает доминирование РФ в регионе.

Несмотря на то, что канал недостроенный, его открыли в годовщину советского нападения на Польшу в 1939 году (17 сентября), что правительство использует как символ отказа страны от зависимости от России, сообщило "Польское радио".

В торжественном открытии канала приняли участие президент Польши Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий.

Первыми кораблями, которые вошли в Балтийское море по новому водному пути, были флагманское судно морского офиса в Гдыне - 60-метровый многоцелевой "Зодиак II" и спасательное судно "Орган".

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий отметил, что ранее часть польского побережья была зависимой от решений России, а теперь это изменится.

Общая длина водного пути от Гданьского залива через Вислинский залив до Эльблонга составляет почти 23 км. Канал и весь фарватер будут иметь глубину 5 м. При этом эксперты предупреждают, что открытие недостроенного водного пути представляет опасность для судов, которые его будут использовать.

Канал соединяет Балтийское море с Вислинским заливом. Он позволит судам длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России.