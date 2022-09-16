Последнее обновление: 16.09.2022 14:13

Европарламент призвал страны ЕС развивать отношения с Тайванем

Европейский парламент решительно осудил недавние агрессивные военные учения Китая в Тайваньском проливе и призывал к укреплению отношений ЕС с Тайванем.

"Депутаты Европарламента осуждают недавние и беспрецедентные военные учения Китая с боевой стрельбой в Тайваньском проливе, которые начались в августе 2022 года после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси", - говорится в резолюции ЕП.

Они также требуют от китайского правительства воздерживаться от любых мер, которые могут дестабилизировать Тайваньский пролив и региональную безопасность.

Отмечая статус Тайваня как единомышленника-партнера ЕС, его стратегическое торговое положение и ведущую роль страны в глобальной цепочке поставок ключевых высокотехнологичных секторов, в том числе полупроводников, парламент призывает ЕС укреплять отношения с демократически управляемым островом.

В резолюции приветствуются недавно объявленные Литвой планы открыть торговое представительство в Тайбэе осенью 2022 года.

Члены Европарламента говорят, что страны ЕС, у которых еще нет торгового представительства на Тайване, должны последовать примеру Литвы и укрепить двусторонние отношения с Тайванем.

Депутаты Европарламента повторяют свою просьбу к Европейской комиссии без промедления приступить к оценке воздействия, общественным консультациям и анализу двустороннего инвестиционного соглашения с властями Тайваня.



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