Последнее обновление: 14.09.2022 13:14

Китай запустил на орбиту новый спутник связи

Власти Китая осуществили успешный запуск нового спутника Чжунсин-1Е в космос с космодрома Вэньчан на юге страны. Об этом сообщает Синьхуа.

Спутник Чжунсин-1Е был запущен во вторник в 21:18 по пекинскому времени модифицированной версией ракеты-носителя Чанчжэн-7 и успешно вышел на заданную орбиту.

Космический аппарат предоставит высококачественные услуги передачи голосовых сообщений, данных, радио- и телевизионных сигналов.

Отмечается, что нынешний запуск стал уже 437-м для ракет-носителей серии Чанчжэн.

Власти Китая 6 сентября запустили ракету-носитель Куайчжоу-1А с двумя новыми китайскими экспериментальными спутниками на борту.



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