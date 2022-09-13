Вице-премьер-министр, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Зорана Михайлович заявила, что Сербия обеспечила замену российской нефти, которую не сможет импортировать с 1 ноября из-за шестого пакета санкций ЕС против РФ. Об этом она сказала в комментарии агентству Tanjug.

"С 1 ноября мы больше не будем импортировать российскую нефть, но у нас будет, прежде всего, нефть из Киркука (Ирак – ред.), у нас будет своя нефть, потому что NIS (Нефтяная индустрия Сербии – ред.) имеет 20% сербской нефти, а остальная будут иранская или какая-то другая", - заявила Михайлович.

Она также заверила, что новых повышений цен на электроэнергию или ограничений в Сербии не будет.

По ее словам, некоторые местные органы власти уже начали строить планы экономии электроэнергии, а эффект от экономии домохозяйств будет заметен, когда вступят в силу стимулирующие меры по экономии электроэнергии.

Михайлович напомнила, что правительство пригласило муниципалитеты и города, государственные компании и государственную администрацию составить свои планы до 15 сентября и отправить их в министерство, чтобы увидеть, где можно сэкономить 15% электроэнергии.