Последнее обновление: 13.09.2022 16:03

Беларусь ограничивает импорт ДСП и ДВП из Евросоюза

Совмин Беларуси постановлением №599 от 9 сентября 2022 года ввел лицензирование импорта ДСП и ДВП из Евросоюза.

«Установить, что импорт в Республику Беларусь товаров из древесины (ДСП и ДВП – ред.) …, происходящих из стран Европейского союза, … осуществляется по разовым лицензиям», - говорится в документе.

Лицензии выдает Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном «Беллесбумпром».

Ограничение на импорт действует в течение 6 месяцев после опубликования документа.



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