В Беларуси изменят регулирование агроэкотуризма

Лукашенко подпишет указ об изменение условий агротуризма, чтобы, по его словам, закрыть возможность для крупного ресторанного и гостиничного бизнеса уходить от налогов под видом агроусадьб.

"Когда-то я согласился и дал старт этому прекрасному процессу. Чтобы люди, живущие на селе в прекрасных уголках нашей природы, смогли показать этот дар божий людям. Тем более иностранцы приезжают. Чтобы им (владельцам агроусадеб) предоставить льготы, чтобы они могли заработать, чтобы дать толчок развитию этих хуторов, "медвежьих" уголков и прочего», - сказал Лукашенко на совещании.

Однако, по его словам, «не изжиты случаи, когда под видом агроусадеб на системной основе процветают гостиничный и ресторанный бизнесы, особенно вблизи больших городов». Однако налоги платятся не как с этих видов деятельности.

"Гостиничный бизнес в городе виден, прозрачен. Они платят соответствующие налоги. В том числе и рестораны. Рядом с городом в прекрасных местах под видом агроэкотуризма построили гостиницы. Ради бога, я не против. Но платите налоги, как все гостиничные комплексы. Построили шикарные рестораны на природе. Тоже не против. Пусть будет. Но платите налоги, как весь ресторанный бизнес. Нет, они же льготы имеют и оформили себя как агроэкотуризм", - посетовал пенсионер.

Лукашенко также сказал, чтобы поправки в регулирование агроэкотуризма не отразились на усадьбах, расположенных вдали от больших городов: "Они пережили непростые коронавирусные времена, работают честно и продолжают кропотливо год за годом развивать свой потенциал. Одно дело возле крупных городов на бойких местах под видом агроэкоусадеб организовали гостиницы и рестораны, а другое - эти же агроусадьбы, которые созданы в "медвежьих" углах. Как в Одессе говорили, две большие разницы".

С 2022 года владельцы агроусадеб будут платить налог в размере 10% от выручки. В эти 10% включен и платеж в Фонд соцзащиты.