ЕС и США увеличили импорт российского алюминия и никеля с начала войны в Украине

Европейский Союз и Соединенные Штаты увеличили закупки основных промышленных металлов в России, несмотря на проблемы с логистикой, вызванные войной на Украине, сообщает Reuters.

Согласно официальным данным о торговле, собранным из базы данных United Nations Comtrade, в марте-июне импорт из России алюминия и никеля в ЕС и США увеличился на 70%.

Данные показали, что общая стоимость импорта ЕС и США с марта по июнь составила 1,98 миллиарда долларов.

Запад неоднократно вводил санкции в отношении широкого круга российских товаров, людей и учреждений, но в значительной степени щадил сектор промышленных металлов.

Цены на оба металла выросли до рекордных пиков вскоре после того, как 24 февраля Россия начала вторжение в Украину. Были опасения, что санкции или сложная логистика заблокируют поставки. Но эти опасения были необоснованными, поскольку данные показывают, что российский экспорт в марте-июне был относительно высоким.

Российский "Русал" является крупнейшим в мире производителем алюминия за пределами Китая, и на его долю приходится около 6% оценочного мирового производства.

В течение четырех месяцев после вторжения России в Украину ЕС был крупнейшим импортером необработанного алюминия из России, импортируя в среднем 78 207 тонн в месяц в марте-июне, что на 13% больше, чем за тот же период прошлого года.

Роттердам, крупнейший порт Европы, сообщил в отчете, что общие объемы выросли на 0,8% в первой половине 2022 года, но грузы навалом, которые не помещаются в контейнеры, резко выросли на 17,7% из-за увеличения импорта металлов.

Представитель порта сообщил, что партии алюминия и никеля все еще прибывают в порт, поскольку они не подпадают под санкции, но отказался сообщить какие-либо цифры.

Во вторник подразделение норвежской Norsk Hydro заявило, что исключит российский металл из сделок по покупке алюминия на 2023 год.

Ежемесячный импорт российского алюминия в США составил в среднем 23 049 тонн в марте-июне, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается никеля, на долю России приходится около 10% мирового производства, а российский "Норникель" производит около 15–20% мирового никеля аккумуляторного качества.

Импорт никеля из России по трем основным направлениям в марте-июне вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Соединенные Штаты продемонстрировали самый большой рост, увеличившись на 70% по сравнению с прошлым годом, в то время как поставки в ЕС выросли на 22%.