Правительство Германии согласовало пакет помощи населению на 65 млрд евро

Для облегчения финансового положения граждан коалиционное правительство ФРГ приняло пакет мер на сумму 65 млрд евро, сообщает Bild.

Каждый житель Германии получит различные компенсации, в зависимости от своего социального положения.

Например, для пенсионеров запланированы единовременные выплаты на сумму 300 евро, для студентов – 200 евро. Детское пособие увеличится на 18 евро в месяц. Социальная помощь в связи с безработицей возрастёт на 50 евро в месяц.

Для всех домашних хозяйств запланирована максимальная граница платы за электроэнергию. НДС для баров и ресторанов уменьшится с 19% до 7%. Для компенсаций предприятиям с большим расходом энергии создан фонд на сумму 1,7 млрд евро.