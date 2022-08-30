Белорусский рубль снизился к евро 30 августа 2022 года

На валютных торгах БВФБ 30 августа 2022 года курс доллара снизился на 0,19 копейки, или на 0,07%, до 2,5567 рубля при объеме торгов $15,8 млн.

Курс евро вырос на 1,77 копейки, или на 0,7%, до 2,5613 рубля при объеме торгов 14,4 млн. евро.

Курс российского рубля снизился на 0,81 копейки, или на 0,19%, до 4,2326 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1600,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снизился на 0,07 копейки, или на 0,02%, до 3,7032 рубля за 10 юаней при объеме торгов 17,3 млн. юаней.