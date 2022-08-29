Европа готовится к подорожанию картофеля фри из-за неурожая

Из-за засушливой погоды летом в Европе ожидается самый низкий за последние годы урожай картофеля, что в свою очередь может привести к удорожанию популярных продуктов, таких как картофель фри.

Как сообщает Reuters, зз-за засухи пострадали урожаи в Германии, Франции, Нидерландах и Бельгии, на которые приходится наибольшая доля производства картофеля в ЕС. Вероятно, урожай картофеля будет ниже 2018 года, когда Европу также накрыла засуха.

Так, министерство сельского хозяйства Германии не дало прогноза урожаев картофеля в последнем обзоре, но отметило, что он "существенно ухудшился". Французский производитель UNPT считает, что урожай будет на 20% ниже среднего 20-летнего показателя.

Европейские производители предостерегают, что оценки урожая не окончательны, поскольку его сбор состоится в сентябре; кроме того, определенную надежду дают дожди и похолодание последних дней.

Помимо влияния на объем собранного, жара также ухудшает качество урожая. Это в свою очередь влияет на обработку картофеля – а значит, в стоимость картофельных продуктов будут закладывать не только удорожание энергоносителей, но и большие затраты на производство.

Наиболее популярные фьючерсы на картофель с поставкой в апреле 2023-го уже выросли почти на 50%, а международные ретейлеры фастфуда типа McDonald's, уже подняли цены на свои продукты из-за роста цен на сырье.