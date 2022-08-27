Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

Казахстан приостановит до конца августа 2023 года экспорт военной продукции, сообщила пресс-служба правительства республики в субботу.

Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова, передает Интерфакс.

"Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано", - отмечается в сообщении.

В начале августа появились сообщения, что Британия закупает оружие у Казахстана для того, чтобы поставлять его на территорию Украины. Сделка якобы осуществляется при посредничестве компании "Техноэкспорт", а договор на сумму в $46 млн был заключен 16 июля 2022 года.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опровергало это.