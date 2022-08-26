Лукашенко попросил у Путина до 1 млн тонн зерна, несмотря на хороший урожай

На фоне заявлений чиновников Минсельхозпрода о рекордном урожае зерна и сообщений ведомства об ударных намолотах Лукашенко сегодня признался, что попросил у Путина… зерна.

"На всякий случай 500 тыс. т зерна отложи. Говорит, да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам", - передал Лукашенко якобы разговор с Путиным на эту тему.

Он утверждает, что попросил Путина сделать этот резерв на всякий случай - под задачи развития животноводства и птицеводства, увеличения поголовья могут потребоваться дополнительные корма, а в результате у Беларуси будет возможность при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на российский рынок.

"У нас с Россией будет все обеспечено", - заверил Лукашенко.

"Белорусский народ не бросим. Все будем бегать, одевшись, раздевшись, но мы обеспечим свою безопасность. И продовольственную. У нас все есть, что нам необходимо. Мы потребим внутри страны столько, сколько продадим. Больше $7 млрд мы получим только за (экспорт – ред.) продовольствие. А за эти деньги купим и газ, и нефть, и все остальное. Нам на газ надо в год около $2 млрд. Мы только от продовольствия получим семь. Правда, и других вопросов хватает", - сказал он.