Украина присоединится к "таможенному безвизу" ЕС с 1 октября

Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей в четверг принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года.

Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook. Таким образом, Украина станет 36-м государством-участником Конвенций.

"Таможенный безвиз" – это более быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени", – объясняет украинский премьер.

Он напомнил, что для Украины это уже четвертый "безвиз" в 2022 году после "энергетического безвиза" в марте и "транспортного" и "экономического" летом.

Украина приступила к применению NCTS с ноября 2020 года в пилотном режиме, а с марта 2021 года начат этап национального применения NCTS.

По данным Минфина, по состоянию на июль 2022 года в системе NCTS уже зарегистрировано более 1100 трейдеров, около 4500 работников таможни, подано более 5500 деклараций, 13 компаниям присвоен статус финансового гаранта, начато предоставление украинским предприятиям специальных транзитных сделок.