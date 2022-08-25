Последнее обновление: 25.08.2022 19:00

Глава «БелОМО» поставил Россию в очередь за «белорусской версией» тормозов ABS

Холдинг «БелОМО» будет разрабатывать отечественный аналог тормозных систем ABS и EBS для большегрузных автомобилей.

Об этом сегодня Лукашенко доложил гендиректор холдинга Александр Мороз. Он утверждает, что к концу года на предприятии планируют приступить к первым испытаниям системы ABS, а система EBS будет готова еще через год. По словам гендиректора, за продукцией, которой еще нет, уже в очереди стоит вся Россия.

"Очень востребовано. Россия вся в очереди стоит. Мы конкурировали с ними, но сейчас появилась ниша, наша задача - эту нишу занять", - заявил Мороз.

"Проект вошел в программу наших отношений с Российской Федерацией. Согласованы объемы инвестиций и объемы роста производства", - уточнил вице-премьер РБ Петр Пархомчик.

«Деньги надо вкладывать в те направления, где у нас есть компетенции. Если есть, надо это делать и доводить до мирового, выше мирового уровня», - отозвался Лукашенко.



<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование