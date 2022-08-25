Глава «БелОМО» поставил Россию в очередь за «белорусской версией» тормозов ABS

Холдинг «БелОМО» будет разрабатывать отечественный аналог тормозных систем ABS и EBS для большегрузных автомобилей.

Об этом сегодня Лукашенко доложил гендиректор холдинга Александр Мороз. Он утверждает, что к концу года на предприятии планируют приступить к первым испытаниям системы ABS, а система EBS будет готова еще через год. По словам гендиректора, за продукцией, которой еще нет, уже в очереди стоит вся Россия.

"Очень востребовано. Россия вся в очереди стоит. Мы конкурировали с ними, но сейчас появилась ниша, наша задача - эту нишу занять", - заявил Мороз.

"Проект вошел в программу наших отношений с Российской Федерацией. Согласованы объемы инвестиций и объемы роста производства", - уточнил вице-премьер РБ Петр Пархомчик.

«Деньги надо вкладывать в те направления, где у нас есть компетенции. Если есть, надо это делать и доводить до мирового, выше мирового уровня», - отозвался Лукашенко.